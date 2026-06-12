よい睡眠をとるためには、どんな寝室がいいのか。睡眠医療が専門の医師の小林義昭さんは「寝室はあまりに無機質な空間よりも自然物を取り入れたほうが、睡眠にとってよい場合がある」という――。※本稿は、小林義昭『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑忙しくても“自然と眠れる”ルーティン50』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです写真＝iStock.com／Olga Yastremska※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／