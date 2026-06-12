【モデルプレス＝2026/06/12】歌手の木村カエラが6月10日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳女性歌手「全く作れなかったくせに」豚バラ巻き・ハンバーグ弁当など手料理多数公開◆木村カエラ、手料理を公開木村は「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに」とつづり、手料理の写真を複数枚投稿。豚バラ肉にしそやチーズ、梅を巻いた肉巻き料理をは