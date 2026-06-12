【モデルプレス＝2026/06/12】元AKB48でタレントの西野未姫が6月10日、自身のInstagramを更新。2人の子どもとの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の元AKB「みんなそっくり」2人の子どもを抱きかかえる◆西野未姫、2人の子どもとの日常を公開西野は「最近の日常はこんな感じです」とつづり、子ども2人との3ショットを複数枚投稿。穏やかな表情で長女と産まれたばかりの長男を両手に抱いてソファに座ってい