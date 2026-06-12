【モデルプレス＝2026/06/12】女優の木村文乃が6月11日、自身のInstagramを更新。子ども用の和食を公開した。【写真】38歳ママ女優「盛り付けがおしゃれすぎる」鮭と味噌汁の子どもご飯◆木村文乃、子どもの食事公開木村は「焼きサケ ブロッコリー、トマト キャベツのおみそ汁 白胡麻ごはん レーニアチェリー」と献立を記し、鮭と付け合わせのブロッコリー、トマトが和食器に盛り付けられ、ご飯、味噌汁、デザートのチェリーが添え