日本相撲協会は８日に元関脇・長谷川の長谷川勝敏さんが５月３１日に自宅で膵臓（すいぞう）がんにより死去したと発表した。長谷川さんが佐渡ケ嶽部屋の部屋付き親方だった際に、指導を受けていた秀ノ山親方（元大関・琴奨菊）が１２日、取材に応じた。同親方が長谷川さんに最後に会ったのは昨年末だったという。「その時は親方はとても元気で、どこも悪いようなところはない感じだったのですけれど…（悲報を聞いた時は）び