史上最多を更新する６度目の優勝を狙うブラジル代表は１１日、ニュージャージー州で練習を行ったが、４度目Ｗ杯出場となるＦＷネイマールは、この日も姿を見せなかった。ネイマールは右ふくらはぎを痛めており、１３日に控えるＣ組１次リーグ初戦のモロッコ戦欠場は決定的となった。１９日のハイチ戦か、２４日のスコットランド戦に復帰できる可能性はあるが、１次リーグ屈指の好カードで、Ｃ組最大のライバル・モロッコとの大