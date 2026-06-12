女優の中村玉緒（なかむら・たまお＝本名・奥村玉緒）さんが今月９日、肺炎のため８６歳で死去していたことが１２日、分かった。中村さんが「趣味」と公言していたのがパチンコだった。２０１４年の本紙インタビューでは「大事な友達」と例え、「スケジュール帳にも『パチンコの日』と書き、昼ご飯持参で７〜８時間打つ」と告白。数年前までパチンコのＹｏｕＴｕｂｅ番組に出演するほどの愛好家だった。好きが高じてパチンコ