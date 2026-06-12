◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害の準決勝（２組）が行われ、昨年９月に行われた東京２０２５世界陸上の同代表、中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７の２組１着（追い風０．２メートル）で、１３日に行われる決勝進出を果たした。「自分が追い求める走りが少しずつできるようになってきて、走り的にも悪くない」とうなずいた。決勝レースは「混戦になる。どこまで