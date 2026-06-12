◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１２日・エスコンフィールド）中日は同点に追いついた直後に、再びリードを奪われた。０―１の５回に敵失も絡んで２死一、三塁。細野の暴投で石川昂が生還した。３回、４回と続けてチャンスを逃しており、３イニング連続の好機。待望の得点となったが、直後の守りで先発の柳が捕まった。１死二塁から水野に勝ち越しの三塁打。さらにレイエスにも中前適時打を浴び、２点差とさ