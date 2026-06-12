◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が７回、自己最多を更新する１２奪三振をマークした。６回までに自己最多タイ１０Ｋを記録し、５月３１日の日本ハム戦（エスコン）から２戦連続の１０奪三振。巨人の新人で２試合連続の２ケタ奪三振は、１９３６年に２試合連続の沢村栄治、２００３年に３試合連続の木佐貫洋に次いで３人目の快挙。左腕では初