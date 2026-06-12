◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害準決勝で、昨年９月の東京世界陸上代表・福部真子（日本建設工業）が１２秒７２（向かい風０・２メートル）で決勝進出を決めた。１３日の決勝で優勝すれば２年ぶり３度目となる。同日の予選は１２秒８０（追い風０・８メートル）で通過。「予選から１２秒６台を狙っていたので、８台。自分の中でも、まだそのレベルの選手かって」と悔し