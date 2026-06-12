「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム大阪）オリックス・紅林が五回の守備から退いた。球団は左足に違和感を訴えたため、大事をとって交代となったとした。紅林はこの日「３番・遊撃」で出場。初回の第１打席で２番・西川と２者連続本塁打となる８号ソロを左越えに放った。三回の第２打席は三ゴロ併殺打に倒れた。