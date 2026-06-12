新潟市で6月11日に開幕した青年会議所の国際会議「ASPAC新潟大会」。県内では初開催で50か国から8000人を越える人が新潟市に集まりました。特別なおもてなしも用意されたようです。会場に鳴り響く太鼓の音色…日本文化に酔いしれるのは海外から訪れた人たちです。11日に開幕した「ASPAC新潟大会」。「ASPAC」は、若手経営者らでつくる青年会議所の国際会議です。国内では4年ぶり、県内では初開催となった今回。日本を含むアジア・