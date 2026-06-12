女性アイドルグループ「放課後プリンセス」の元メンバーで、現在はグラビアアイドル、女優として活動している小日向ななせさんが、ヤングアニマル（白泉社）12号の巻末グラビアに登場しました。【写真】ヤングアニマル12号の巻頭グラビアを飾った穂波あみさん親しみやすさと透明感をあわせ持つ小日向さん。思わず目を奪われる抜群のスタイルと、やわらかな笑顔に心ときめきます。「視線泥棒」と題したグラビアで見れば見るほど惹か