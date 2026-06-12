運よく真っ二つにすることはありませんでしたが、あと少し包丁がずれていたら、惨劇の始まりになるところでした。 【写真を見る】【野菜を切ったら中からイモムシ】「それは "オオタバコガ" 」ヘタの隙間などから入り込んで中を食い荒らす害虫「外見から気づきにくい！」 みなさんもそんな経験をしたことはありませんか。そのイモムシの正体は？害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 ピーマンから出