きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第13話冷たいリンカ。反抗期かな？【編集部コメント】リンカちゃん、素敵な反応ありがとうございます！そうですよね。自分の頑張りをすべて「私の手柄」みたいに語られてしまった