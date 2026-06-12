経営のノウハウを学ぶ体験型の授業です。岡山県真庭市で地元の高校生が運営するカフェが、今年度初めてオープンしました。 【写真を見る】経営ビジネスを学ぶ高校生が運営するカフェがオープン地域に賑わい創出に地元住民も期待【岡山・真庭市】 「ma・chi・eオープンです」 「まじめに・挑戦・笑顔で」の頭文字をとった高校生カフェ「ma・chi・e」です。 真庭高校で経営ビジネスについて学ぶ生徒が日頃の