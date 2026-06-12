任期満了に伴い今年8月に行われる香川県知事選挙に、新人の姓納文彦氏が立候補を表明しました。 【写真を見る】香川県知事選挙に新人の姓納文彦氏が出馬を表明8月13日告示30日投開票 姓納氏は丸亀市出身の63歳です。高松工芸高校卒業後、DJやダンサーとして活動し、現在は、IT関連業の代表を務めています。香川の現状に不安を感じ立候補を決意したということで、投票率の向上や外国人労働者の受け入れ人数の制限などを