母親からの言葉は、良くも悪くも子どもの心に深く残るものではないでしょうか。本来ならお祝いされるはずのイベントや、応援されるはずの挑戦を否定され続けたら、その影響は大人になっても消えないのかもしれません。今回は、母親から否定され続けた人からの投稿です。『卒業式も成人式も行ってほしくない。母親がそんな感じだったなあ……。「卒業式行きたいの！？」「は？卒業式に行きたいの？」と圧をかけられて、結局どちら