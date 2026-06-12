映画やバラエティー番組などで活躍した、俳優の中村玉緒さんが亡くなったことが分かりました。86歳でした。 【写真を見る】中村玉緒さん(86)死去 肺炎のため ｢“玉緒さんのいずみ庵”はすごく効果がありました｣ うどんチェーンのCMにも出演 東海地方からも悼む声 京都出身で、父親と兄が歌舞伎俳優の芸能一家に生まれた中村玉緒さん。数多くの映画やドラマに出演し、「ブルーリボン賞」の助演女優賞を受賞した