売り上げランキングのパター部門は今週も『スパイダー』が強かった。1位が「スパイダー ツアー」で、2位が『スパイダー ZT』とテーラーメイドがトップ2を独占。PGAツアーでメジャー2戦2勝、21戦8勝（5月30日時点）とスパイダー旋風が続いており、その影響は大きいようだ。最新パターの販売状況についてPGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。【ランキング】4位以下もまとめて発表！金属インサートの『スタジ