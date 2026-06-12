転覆した船に乗っていた男性を危機一髪で救助です。熊本海上保安部から感謝状が贈呈されたのは、熊本県天草郡苓北町の、汽船「鮫島丸」の船長、鮫島直二(さめしま しんじ)さんです。 5月3日の午前4時半過ぎ、苓北町上津深江港沖の海上で、鮫島さんの友人の男性が乗っていた釣り船が転覆しました。■鮫島直二さん「（友人の男性が）衝突して沈没しますと言って（電話が）ぷつっと切れて、これは危ないと思ってすぐ出た」鮫島さ