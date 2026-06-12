◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが5回に水野達稀選手、レイエス選手の連続タイムリーで勝ち越しに成功しました。初回にマルティネス選手の内野ゴロの間に1点を先制した日本ハムは、先発の細野晴希投手が5回まで1失点ながら9奪三振と力投します。すると同点においつかれた直後の5回ウラに打線が奮起。先頭の田宮裕涼選手がライト前ヒットで出塁すると、1死となった後に水野選手が3