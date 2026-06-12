国民民主党の榛葉賀津也幹事長の12日の記者会見で、高市早苗総理が出席する予算委員会の集中審議に関する質問が出た。【映像】榛葉氏「映画『国宝』でも3時間以上あった」記者が、「本日、衆・参それぞれ、自民と中道、自民と立憲民主の国対委員長が会談し、予算委員会の集中審議について協議した。その中で、与党からは、衆・参それぞれ3時間ずつという提案があった。これに関して国民民主党としてどう感じるか？」と質問。