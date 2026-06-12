◇ファーム・リーグ阪神―ソフトバンク（2026年6月12日タマスタ筑後）24年4月に受けた「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」からの復活を目指す阪神の下村海翔投手（24）がプロ最長の5回を投げて5安打3失点と力投。待望の1軍デビューへまた一歩、前進した。初回、2死一、三塁から秋広に151キロの直球を右翼へ運ばれ3ランを被弾。2回は3者凡退に封じてリズムをつかんだ。3回も3者凡退。追加点を与える