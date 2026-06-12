松本サイバー安全保障担当大臣はきょう（12日）、政府機関などのサイバーセキュリティ対策のガイドラインを改定し、緊急時には、政府機関のシステムを一時停止する対応策を追加したことを明らかにしました。松本尚 サイバー安全保障担当大臣「このガイドラインは政府機関等の情報セキュリティ水準を向上させるための統一的な枠組みの政府統一基準群の一つでございまして、場合によっては情報システムの運用を一時停止するとい