香川県は12日、知事選と県議選での電子投票を可能にする条例案を6月県議会に提出すると明らかにした。電子投票法は県レベルの選挙で電子投票を実施するには、市町村と県の両方で条例が必要と定めている。3月に善通寺市で条例が成立しており、県でも条例を作る方針を決めた。可決・成立すれば8月13日告示、30日投開票の県知事選で、同市に限り電子投票が可能となる。県によると、国内の電子投票は2002年の岡山県新見市長選と市