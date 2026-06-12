◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第4代表決定トーナメント2回戦ミキハウス4―1パナソニック（2026年6月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）ミキハウスが4―1でパナソニックに競り勝ち、第4代表決定トーナメント3回戦に進出した。先発した桜井俊貴投手（32）が3安打1失点で完投。負ければ予選敗退が決まる一戦で、チームに勢いをもたらす大きな一勝を挙げた。「負けられない戦いだったので、とにかく丁寧に投げて