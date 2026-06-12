ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！応援ソングＳＰが１２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。世代を越えて楽しめる歌謡曲バラエティー。ＤｒｅａｍＡｍｉが「名曲振り付けクイズ」に登場。事務所の先輩・ＥＸＩＬＥの大ヒット曲で次々とキレキレのダンスを披露した。２０２２年にママとなったＡｍｉのシャープなダンスと変わらぬ美貌にＳＮＳも興奮。「Ａｍｉちゃんまじでかわいい♡昔からずっと大好きや