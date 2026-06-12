【WWE】SMACK DOWN（6月5日・日本時間6日／イタリア・ボローニャ）【映像】金髪小悪魔美女、恋人のために“フルスイング急所攻撃”手段を選ばない悪女レスラーが恋人への斬新アシスト発動。フィニッシャーの体勢に入った相手に下からフルスイングで突き上げるローブロー一閃…予想外のアップセットに「ローブローなら仕方ないな…」など敗者への同情の声が飛び交った。WWE「SmackDown」で行わ