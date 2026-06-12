中止を告げるスコアボードを背にノックを受ける日産の選手＝横浜（立石祐志写す）１２日に横浜スタジアムで予定されていた第９７回都市対抗野球大会西関東予選第２代表決定戦の日産自動車―三菱重工Ｅａｓｔは、悪天候が予想されたため中止となった。同決定戦は１３日午後３時から同スタジムで行われる。