去年の失敗から再起をかけたH3ロケット6号機。12日、種子島宇宙センターから打ち上げられ、成功しました。半年ぶりの打ち上げ再開に、各地で喜びの声も上がっています。 H3ロケット6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。 （記者）「H3ロケット6号機が打ち上げられました、宇宙に向かいゆっくりと上昇している」 打ち上げ成功「短いようで長かった半年」 機体は予定された軌道に