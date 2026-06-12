【低圧部】発生 対流活動は活発 日本のはるか南で「低圧部」が発生する見込みです。 『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要してください。 「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。低気圧と同じ『低（L）』マークで表されますが、「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していません。 雨