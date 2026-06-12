中国海軍のミサイル駆逐艦とフリゲート艦が今週、喜界島付近でおよそ1日とどまり、周辺を航行していたことが分かりました。 防衛省によりますと、今月6日午後5時ごろ、沖縄本島の南東およそ70キロの海域で、中国海軍のルーヤンIII級ミサイル駆逐艦と、ジャンカイII級フリゲート艦が北東へ航行しているのが確認されました。 およそ1日 喜界島の東およそ80キロの海域にとどまる 2隻は今月8日からおよそ1日、喜