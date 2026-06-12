47年前に起きた大崎事件で無実を訴えて裁判のやり直し＝再審を求めている原口アヤ子さんのもとを、えん罪被害者の二人が訪れ、激励しました。 1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。義理の姉の原口アヤ子さんが逮捕され、原口さんは殺人罪などで服役しました。 しかし、一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直しを求めています。原口さんは今月15日が誕生日で、99歳になります。 きょう12日は原口さんがいる介