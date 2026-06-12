SNSで高額報酬をうたういわゆる「闇バイト」のリクルーターとみられる男2人が、県警に逮捕されました。 強盗の準備をしたなどとして先月5人が逮捕された事件の捜査で浮上したもので、関連についても調べています。 職業安定法違反の疑いで12日までに逮捕されたのは、いずれも神奈川県に住む指定暴力団住吉会傘下組織組員・立石慈朗容疑者（25）ら2人です。 鹿児島県警によりますと、2人は今年4月、氏名不詳の人