俳優・松田るかさんが2026年6月12日にインスタグラムを更新し、自身の公式Xアカウントが乗っ取り被害に遭っており、3週間かけて取り戻したことを報告した。「無事取り戻すことができました」松田さんの公式Xアカウントを巡っては、6月5日のインスタ投稿でも、乗っ取り被害に遭っていたことを報告。「メールアドレスもパスワードも変えられてしまい、アカウントに入れない状況です」などと明かし、アカウント名が中国語表記に変更さ