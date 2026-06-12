ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の木原龍一さんが6月12日にXで、三浦璃来さんに「次は夏季五輪挑戦しません？」とまさかの提案をした。15年ぶりの自転車「風を感じながらゆったり乗りたいのに...」三浦さんは11日にXで、「15年ぶりに自転車に乗ってます」と報告。「風を感じながらゆったり乗りたいのに若干1名、アスリートモード全開なのでついて行