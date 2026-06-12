色鉛筆が織りなす豊かで美しいアートの世界を存分に堪能できる特別な展覧会、『色鉛筆ART-Garden 2026』をご紹介します。 本展覧会には、日本文芸社の大人気色鉛筆画書籍の著者である3名の先生方も作品を出展されます！色鉛筆画ならではの繊細な質感や、プロの神業を間近で見られる、またとないこの機会をお見逃しなく！ 本イベントの大きな魅力は、美しい作品の数々を鑑賞できるだけでなく、作家陣による貴重な「実演」