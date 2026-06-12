元交際相手の母親に「やり返しますね」などと、複数回メッセージを送ったとして逮捕された男が、検察庁に身柄を送られました。6月12日に送検された北九州市小倉南区の柴村北斗容疑者（31）は、5月31日未明、福岡県内の65歳の女性に対し、SNSで「違う形でやり返しますね」「なめてますね」などと複数回メッセージを送ったとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで6月11日に逮捕されました。容疑を認めています。柴村