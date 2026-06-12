ドル売り続かず、イラン、ホルムズ海峡を戦前の状況には戻さない方針との報道＝ロンドン為替 イランメディアが「イラン、ホルムズ海峡を戦前の状況には戻さない方針」と報じた。これを受けて、ドル売りは一服している。ドル円は160.10付近、ユーロドルは1.1575付近などにやや戻す動き。 USD/JPY160.10EUR/USD1.1577