お弁当に便利な「ちくわ＋1食材」で作るおかず5選 お弁当作りで「もう1品入れられる」くらいのスペースができて困った経験はありませんか？ 今回は、そんなときに役立つ、ちくわが主役のすき間おかずをご紹介します。 大葉を巻いて香り＆彩りも◎きゅうりを詰めるだけコーン＆マヨネーズでやみつきにカニ風味かまぼこをのせて焼く枝豆チーズマヨネーズシンプルなものから凝ったものまで幅広く作れる ちくわは単体でもおいしいで