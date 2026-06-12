歌手・北島三郎（８９）が元気な姿を見せ、ネットが沸いている。北島は１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って引っ張ってきたことが評価され、特別功労賞を受賞した。出演者全員にワインも差し入れしたという。ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭