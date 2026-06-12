関東の広い範囲で天気が急変。ひょうとみられる氷の粒が大量にふるなど、大気の状態が非常に不安定となっています。このあとも、夜遅くにかけて激しい雷雨に注意が必要です。■突然大雨が…大粒の“ひょう”氷の粒も埼玉･入間市で午後0時半ごろ「突然大雨が降ってきました。大粒のひょうも降り注いでいます」午後になって、各地で急変した天気。埼玉県には、雨と風だけでなく、ひょうとみられる氷の粒も襲いかかりました。◇12日