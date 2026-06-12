俳優の浅田美代子さんが、今月9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんに向け、所属事務所を通じて追悼の言葉を寄せています。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】浅田美代子さんが追悼「いまでも あのガハハという笑い声が聞こえてきます」浅田さんは、テレビ番組で共演したことを振り返り、惜別の思いを綴っています。 ▽▽▽▽浅田美代子さん追悼全文▽▽▽▽いまでも あのガハハという笑い