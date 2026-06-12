6月8日、愛知県警が刈谷市の住宅で行った「防犯診断」。玄関や窓など侵入されやすい箇所を点検し、空き巣や忍び込みのリスクを調べるというものです。 【写真を見る】愛知の“住宅侵入盗”被害額は全国ワースト “トクリュウ”による犯行の可能性も… 侵入防ぐポイントは｢時間をかせぐ｣ 警察が防犯診断 （警察官）「玄関に鍵がかかっていても、バールでこじ開けて侵入することが結構ある。バールだと一瞬の犯