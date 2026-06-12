現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が12日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことに対し、自身は現役時代、ストライク、ボール判定に対し文句をつけたのは「1回だけなんだ」と明かした。それは中日時代の広島戦。「高めのボールだと思って見逃したら（