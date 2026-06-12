経済産業省は外国の不公正な貿易規制をまとめた「不公正貿易報告書」を公表しました。今回は中国の過剰生産を背景にEUやカナダが踏み切った鉄鋼製品への関税引き上げ措置などが新たに盛り込まれました。「不公正貿易報告書」は経済産業省が毎年、WTO協定などの国際ルールに照らしてそれぞれの国の貿易規制を分析し、問題点を公表しているものです。これまで、▼中国による日本産水産物の禁輸措置や、▼アメリカによる関税引き上げ