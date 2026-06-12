千葉県香取市で、69歳の母親の首を絞めて殺害した罪に問われている34歳の娘に対し千葉地裁は懲役9年の実刑判決を言い渡しました。佐藤久美加被告（34）は2024年、香取市の自宅で、母親の幸枝さん（当時69）の首を絞めて殺害した罪に問われています。11日の判決で千葉地裁は「相当強い力で数分間にわたり一方的に首を絞め続けた危険なもの」と指摘。その上で「光熱費の支払いなどに不満を抱いた身勝手な思考による犯行」と断じまし