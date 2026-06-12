３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（現地時間１３、１４日）を前に、豊昇龍と大の里の両横綱が１１日、パリ市内へ観光に出かけた。エッフェル塔を正面にのぞむトロカデロ広場に到着すると、観光客は一斉にカメラが。次々と写真撮影を求められ、気さくに応じる姿があった。昨年１０月のロンドン公演では、露天のホットドッグを食べた二人。今回は、報道陣から渡されたバゲット（フランスパン）をがぶり。「おいしい」（大